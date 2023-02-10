Юрий Игнат, спикер воздушных сил ВСУ, проинформировал, что прошедшей ночью регионы Украины были атакованы российскими беспилотниками. Всего из семи дронов пять было сбито.

При этом в сети опубликованы совершенно другие цифры. Ряд СМИ написал, что украинские регионы атаковали 40 беспилотников. Есть данные и о том, что российские ВС выпустили по Украины крылатые ракеты.

В действительности ракетные удары были, но они наносились в утренние часы и не одновременно с беспилотниками.

По причине ракетных ударов на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Есть информация и о зафиксированных прилетах, но также украинские власти заявили об эффективной работе систем противовоздушной обороны.