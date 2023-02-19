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Российский футболист Даниил Петрунин, выступающий за ФК «Шинник», заявил о том, что украинские игроки, выступающие за футбольный клуб «Минай», специально спланировали драку с россиянами в одном из турецких отелей, куда они прибыли на сборы.

Напомним, что во вторник между игроками футбольных клубов «Шинник» и «Минай» произошла драка в турецком отеле Royal Seginus, расположенным в Анталии. Официальное заявление российского клуба гласит о том, что потасовка была спровоцирована украинскими игроками, а российские футболисты заступились за своего товарища.

Петрунин заявил, что драка была спланирована, так как все происходящее украинские игроки пытались записать на видео. По его словам, когда он находился возле лифта, то к нему подошло сразу пять игроков украинского клуба, причем у некоторых из них телефоны уже были в руках. Петрунин заявил, что драку начали украинские футболисты, но охранники их разняли. После этого на этаже, где жили игроки «Шинника» собралось около 30 представителей украинского клуба, и драка продолжилась, рассказал Петрунин.

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