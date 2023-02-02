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Китайское издание Global Times опубликовало материал, в котором говорится, что США не будет отправлять боевые истребители на Украину, так как это не отвечает их интересам.

Аналитики считают, что Вашингтон опасается неконтролируемого ухудшения конфликта на Украине, также есть риск, что Киев применит американские истребители для нанесения ударов по территории России.

Военный эксперт Сун Чжунпин написал, что истребители США характеризуются довольно сильными дальнобойными возможностями. Если ВСУ получат в эксплуатацию такую технику, это неминуемо приведет к обострению и так серьезного конфликта.

Также он добавил, что цель Соединенных Штатов – использовать Украину для того, чтобы подавить Москву и полностью изолировать Россию от Евросоюза.

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