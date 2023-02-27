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Новые санкционные списки западных стран теперь включают и ограничения в отношении заместителя главы Запорожской области Сергея Толмачева. Телеграм-каналу Readovka он прокомментировал свое отношение к данному событию.

По словам российского чиновника из администрации Запорожской области Сергея Толмачева, который до этого работал в городе Севастополе, включение его имени в санкционный спиков западных стран свидетельствует о признании качества его работы на занимаемой им должности.

По мнению лидеров стран Запада, Толмачев оказался в санкционном списке из-за работы на правительство Российской Федерации, подготовку к проведению референдума на территории Запорожской области и свою гуманитарную деятельность в регионе.

Также Толмачев отметил, что при составлении своих санкционных списков западные чиновники неправильно записали его отчество. Теперь замглавы Запорожской области Толмачев Сергей Александрович просит европейских коллег исправить неточность, чтобы его «не перепутали с кем-либо другим».

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