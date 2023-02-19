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Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник, выступая на телеканале «Рада», заявил о том, что он не верит в существенное изменение политики Китая по отношению к украинскому конфликту.

Мельник отметил, что в настоящее время пока нет оснований для того, чтобы утверждать однозначно об изменении отношения властей Китайской Народной Республики касаемо конфликта на территории Украины. По его словам, делать какие-либо однозначные прогнозы нет смысла, так как Китайская Народная Республика всегда преследует свои собственные цели.

Заместитель главы МИД Украины добавил, что с момента начала боевых действий на территории Украины и по сегодняшний день власти Китая придерживаются политики нейтралитета. Напомним, что, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, участие Китая в роли посредника для урегулирования украинского конфликта может послужить фактором сдерживания.

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