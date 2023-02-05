В то время как США уже много лет окружают Китай военными базами, посылают к его границам авиацию и корабли, Вашингтон демонстрирует «гнев», когда Китай стал поступать так же в отношении самой Америки. Об этом пишет на сайте «прогрессистов» Consortium News известная на Западе австралийская журналистка Кейтлин Джонстоун. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Весь американский политический и медийный класс затрубил о новом «экзистенциальном кризисе» из-за того, что, по утверждению Пентагона, могло являться «китайским воздушным шаром-шпионом», обнаруженным в воздушном пространстве США. В итоге «госсекретарь Энтони Блинкен отменил свой запланированный дипломатический визит в Китай. Средства массовой информации освещали эту историю с замиранием сердца. Эксперты-ястребы весь день били в барабаны войны на любой платформе, до которой они смогли добраться, и обвиняли администрацию Байдена в недостаточно агрессивной реакции на инцидент», – отмечает Джонстоун.

Председатель специального комитета Палаты представителей по Китаю Майк Галлахер заявил Fox News: «Это угроза прямо здесь, у нас дома. Это угроза американскому суверенитету и угроза Среднему Западу».

«Большой китайский воздушный шар в небе и миллионы китайских пабликов TikTok на наших телефонах. Давайте закроем их всех», – написал в Твиттере сенатор Митт Ромни.

МИД КНР признал, что этот воздушный шар действительно из Китая, но является «гражданским по своей природе, используется для метеорологических и других научных исследований», и его просто унесло далеко от курса. Это, конечно, может быть и неправдой – все крупные державы постоянно шпионят друг за другом, и Китай не является исключением.

В то же время оценка аналитиков Пентагона состоит в том, что этот воздушный шар «не создает значимых возможностей сверх того, что КНР может получить с помощью таких средств, как спутники на низкой околоземной орбите». Так что вся шумиха – «из-за воздушного шара, который в основном бесполезен для шпионажа, хотя всем известно, что США шпионят за Китаем при каждой возможности», – указывает австралийская журналистка.

Она также напоминает: «США считают лишь своим суверенным правом шпионаж за любой страной по своему выбору, и средний американец склонен относиться к этому примерно так же. Хотя считается само собой разумеющимся, что шпионить за иностранцами – это «нормально», и потому глупо реагировать так мелодраматически, когда другие иностранцы дают такой же ответ».

С этим согласен и бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб: «Иностранное наблюдение за секретными объектами в США – явление не новое. Это было фактом еще на заре ядерной эры, а с появлением систем спутникового наблюдения это давно стало повседневным явлением».

Слежка США за зарубежными странами также довольно широко распространена. И в целом, сбор разведданных друг о друге великими державами является одним из наиболее банальных и универсальных фактов международных отношений. Крупные страны нерадко шпионят даже за своими союзниками, как, например, когда американская разведка прослушивала мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.

Джонстоун обратила внимание на другое событие этих дней, которому уделено гораздо меньше внимания. Пентагон сообщил: «США обеспечили доступ к четырем дополнительным военным базам на Филиппинах – ключевому участку суши, который мог бы предложить передовые рубежи для наблюдения за китайцами в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Этой сделкой Вашингтон зашил брешь в «дуге союзников» США, простирающейся от Южной Кореи и Японии на севере до Австралии на юге, где важнейшим «недостающим звеном» являлись Филиппины, граничащие с двумя крупнейшими потенциальными горячими точками – Тайванем и Южно-Китайским морем».

«Нет никаких сомнений в том, что США выступают как агрессор в этом все более враждебном противостоянии между крупными державами. Не составит труда показать все способы, которыми США окружают Китай прямыми военными угрозами. Но попросите апологетов империи показать, чем Китай угрожает США, и они начнут болтать о TikTok и воздушных шарах. Эти вещи совсем не равны. Может быть, американцам следует перестать следить за якобы враждебными внешними угрозами и начать смотреть на проблемы у себя дома», – заключает Кейтлин Джонстоун.