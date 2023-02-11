В 2022 году увеличение спроса на золотые слитки среди россиян произошло быстрее, чем в любой другой стране, и увеличилось в 5 раз по сравнению с 2021 годом.

Соответствующие данные приводит World Gold Council (Всемирный совет по золоту) — организация, созданная в 1987 году основными производителями золота в мире с целью стимулирования спроса на золото

Директор компании “Полиметалла” Виталий Несис объяснил повышенный интерес к золоту тем, что люди ищут способы сохранить свои финансы, в то время как евро и доллары находятся в краткосрочном дефиците.

Он считает, что во времена геополитической нестабильности спрос на золото может быть значительным.