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Оказывается, США имеют серьезные проблемы не только с контролем мексиканской границы, но и с противовоздушной обороной всей страны. О том, что китайский воздушный зонд наглядно продемонстрировал беззащитность воздушной границы США, написал в своем материале обозреватель The Washington Times Шерил Чамли.

В материале сообщается, что воздушный шар коммунистической страны, который был обнаружен в воздушном пространстве Монтаны, показал всему миру слабость Соединенных Штатов Америки. Чамли отмечает, что если администрация Джо Байдена позволила китайскому воздушному шару пролететь над всей территорией страны, то в будущем стоит ожидать еще более наглых посягательств на США.

Обозреватель издания отмечает, что теперь все страны мира увидели слабость некогда величайшей и непревзойденной по военной мощи державы мира – Соединенных Штатов Америки. Чамли считает, что теперь другие страны будут более смелыми, чтобы принимать решения вопреки воле США.

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