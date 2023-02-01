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Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на материал издания The Wall Street Journal, несмотря на тот факт, что в американском бюджете выделена на оборонный комплекс просто астрономическая сумма денег, значительного роста производства вооружений в США не наблюдается.

Автор материала отмечает, что крупнейшая в мире оборонная компания Lockheed Martin Corp., поставляющая вооруженным силам Украины свои ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, дает прогноз о сокращении продаж на следующий год.

Американское издание сообщает, что реальный разрыв между обещаниями американского президента Джо Байдена выделить на закупку различных систем вооружений для Украины порядка 30 миллиардов долларов оказался значительным. По данным издания, реальных контрактов с предприятиями оборонного комплекса США было заключено на сумму в три раза меньшую, а именно 10 миллиардов долларов.

Согласно расчетам специалистов, военно-промышленный комплекс США не успевает пополнять склады боеприпасов, так как расход последних на территории Украины просто колоссальный.

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