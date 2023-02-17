ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

РИА Новости со ссылкой на американскую ежедневную газету The Washington Post опубликовало материал, в котором речь идет о том, что украинский конфликт привел к обнаружению в американской национальной обороне «ахиллесовой пяты».

Автор американского издания Роджер Закхейм отмечает, что если США реализуют свою стратегию национальной обороны, то их промышленный потенциал станет слабым местом. Журналист отмечает, что верным путем «к катастрофе» является стремление уложиться в точные сроки. По его мнению, такой подход имеет смысл для крупных магазинов, но никак не для военной промышленности.

Обозреватель отметил, что победить в конкурентной борьбе с Россией и Китаем США смогут лишь в том случае, если увеличат финансирование оборонной промышленности. Увеличение бюджета в данной сфере не только необходимо для выполнения обязательств, которые уже есть, но и для «непредвиденных обстоятельств» в военном плане.

Напомним, что Пентагон планирует пересмотр запасов своего вооружения из-за большого количества поставок для Украины.

Вам может понравиться

Латвийский Сейм утвердил передачу конфискованных за употребление алкоголя автомобилей на нужды Украины

В четверг 16 февраля 2023 года Сейм Латвии одобрил в окончательном чтении поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно внесенным изменениям теперь разрешается передавать Украине принадлежащие государству транспортные

Военкор рассказал о подробностях смелой атаки российского танка Т-72Б на украинскую позицию

Успешную работу около Кременной в лесном массиве ведут российские танковые подразделения. Особенно выделился на днях штурмовой батальон под названием «Урал». Военный корреспондент Игорь Жданов в своем канале Телеграм рассказал, как

Резников: ВСУ понадобится несколько месяцев, чтобы начать использовать западную технику

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о том, что вооруженные силы Украины смогут использовать западную военную технику только через несколько месяцев. Его слова приводит украинское агентство «Укринформ». Резников отметил, что