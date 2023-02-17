РИА Новости со ссылкой на американскую ежедневную газету The Washington Post опубликовало материал, в котором речь идет о том, что украинский конфликт привел к обнаружению в американской национальной обороне «ахиллесовой пяты».

Автор американского издания Роджер Закхейм отмечает, что если США реализуют свою стратегию национальной обороны, то их промышленный потенциал станет слабым местом. Журналист отмечает, что верным путем «к катастрофе» является стремление уложиться в точные сроки. По его мнению, такой подход имеет смысл для крупных магазинов, но никак не для военной промышленности.

Обозреватель отметил, что победить в конкурентной борьбе с Россией и Китаем США смогут лишь в том случае, если увеличат финансирование оборонной промышленности. Увеличение бюджета в данной сфере не только необходимо для выполнения обязательств, которые уже есть, но и для «непредвиденных обстоятельств» в военном плане.

Напомним, что Пентагон планирует пересмотр запасов своего вооружения из-за большого количества поставок для Украины.