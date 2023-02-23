Как сообщает издание Wirtualna Polska, отряд польских полицейских был отправлен для выполнения секретной операции по разминированию местности на Украине. Такое решение польские власти приняли из-за нехватки специалистов по разминированию среди украинских военнослужащих.

Миссия польских полицейских началась после того, как власти Украины обратились к странам, входящим в состав объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS), с просьбой предоставить своих саперов для разминирования территорий. Однако, как следует из материала издания, согласие дала только Польша. Другие страны-участницы НАТО опасались отправлять своих саперов из-за того, что Россия могла отнестись к такому развитию ситуации как к провокации.

Отряд польских полицейских, сформированный по распоряжению главы МВД Польши Мариуша Каминского, состоял из 98 офицеров добровольцев. Также в состав группы были включены медики, боевые группы для охраны и две обученные собаки. По данным издания, польский отряд прибыл на территорию Украины в октябре 2022 года и работал на протяжении пяти месяцев.