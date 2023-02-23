ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание Wirtualna Polska, отряд польских полицейских был отправлен для выполнения секретной операции по разминированию местности на Украине. Такое решение польские власти приняли из-за нехватки специалистов по разминированию среди украинских военнослужащих.

Миссия польских полицейских началась после того, как власти Украины обратились к странам, входящим в состав объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS), с просьбой предоставить своих саперов для разминирования территорий. Однако, как следует из материала издания, согласие дала только Польша. Другие страны-участницы НАТО опасались отправлять своих саперов из-за того, что Россия могла отнестись к такому развитию ситуации как к провокации.

Отряд польских полицейских, сформированный по распоряжению главы МВД Польши Мариуша Каминского, состоял из 98 офицеров добровольцев. Также в состав группы были включены медики, боевые группы для охраны и две обученные собаки. По данным издания, польский отряд прибыл на территорию Украины в октябре 2022 года и работал на протяжении пяти месяцев.

Вам может понравиться

Штурмовая группа ЧВК «Вагнер» прорвала оборону морской пехоты ВСУ под Донецком

На Донецком фронте продолжаются ожесточенные сражения между российской армией и бойцами вооруженных сил Украины, направленные на освобождение всей территории республики Донбасса. Об очередном успехе российских бойцов сообщили военкоры в Телеграм-канале

Путин резко повысил уровень напряженности в отношениях с США

Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием и своими заявлением привлек пристальное внимание со стороны иностранных СМИ, пишет «Московский Комсомолец». Сенсацией стало то, что Россия приостанавливает свое участие в договор о

Америка может опубликовать разведданные о возможности передачи Китаем оружия России

США изучают вопрос, можно ли обнародовать данные разведки, которые указывают на то, что Китай планирует поставлять оружие в Россию. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников.