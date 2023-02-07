Авторы Телеграм-канала WarGonzo сообщают, что штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» смогли с боями выйти на автомобильную дорогу, которая соединяет населенные пункты Артемовск и Константиновка.

Сообщается, что российские вооруженные силы установили огневой контроль над указанной трассой, поэтому снабжение группировки вооруженных сил Украины в Артемовске по ней практически невозможно.

В Телеграм-канале написали, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» смогли выйти на автомобильную дорогу Артемовск-Константиновка в районе между населенными пунктами Ступочки и Ивановское, которые расположены западнее от Артемовска. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» с боями оттеснили бойцов 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Теперь снабжение группировки ВСУ, которая держит оборону в Артемовске, возможно только по одной дороге, которая проходит через поселок Хромово и идет дальше в направлении Часова Яра. Остальные четыре автомобильные дороги на Артемовск уже находятся под полным контролем ВС РФ.