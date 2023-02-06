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Портал Walla, принадлежащий израильской газете Jerusalem Post, со ссылкой на неназванных чиновников из Украины и Израиля написал, что киевские власти попросили накануне визита главы МИД Израиля дать обещание о выдаче кредита в размере 500 миллионов долларов, заявит о четкой поддержке территориальной целостности Украины и выступить с осуждением действий России.

Также украинские власти требуют, чтобы Израиль принял в своих госпиталях сотни раненых украинских военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, выступил с публичной поддержкой мирного плана по урегулированию боевых действий, который был предложен Владимиром Зеленским, а также передать киевским властям свою систему оповещения мирного населения о воздушной тревоге.

Перечень своих требований украинская сторона озвучила накануне визита Эли Коэна, занимающего пост главы МИД Израиля, в Киев с рабочим визитом, связанным с открытием израильского посольства в столице Украины. В ходе запланированного визита должна состояться встреча Эли Коэна со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Однако встреча с украинским президентом Зеленским еще не согласована. По мнению портала Walla, это связано с ожиданием подтверждения израильской стороны выполнить вышеперечисленные условия.

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