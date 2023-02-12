Военнослужащие ВСУ после того, как потеряли прямую связь между Артемовском (Бахмут) и Константиновкой напрямую уже говорят, что украинским войскам город не удержать. И когда российские войска возьмут полностью под контроль весь населенный пункт – это только лишь вопрос времени. Отметим, что вчера появилась информация о подрыве моста через канал Северский Донец-Донбасс на западе от населенного пункта Красное.

По словам одного из офицеров украинского националистического батальона Азов (запрещенная на территории РФ террористическая организация) майора Максима Жорина, ситуация в Бахмуте для украинских военнослужащих с каждым днем становиться все сложнее и сложнее. Он заявил, что бои ведутся за каждый метр земли. Но самая главная проблема ВСУ в Бахмуте, что «мы теряем своих лучших бойцов».

Жорин также отметил, что никакая натовская военная техника не сможет компенсировать потери самых боеспособных украинских военных, которые гибнут в зоне СВО.