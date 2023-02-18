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Украинские вооруженные силы в борьбе против ВС России применили химические вещества. Сообщается, что ВСУ сбросили на позиции российских бойцов боеприпасы, содержащие отравляющие вещества.

По данным источников, это произошло 16 февраля. Для сброса снарядов неонацисты использовали ударные беспилотники. Российские военные сбили один дрон, второй успел сбросить снаряд.

В результате удара пострадали несколько солдат. У них диагностирован серьезный ожог легких, присутствуют симптомы отравления. У военных началась рвота, повреждены слизистые оболочки.

Российское командование отправило украинские боеприпасы на анализ. Эти действия доказывают то, что противник активно применяет беспилотники в качестве носителей запрещенных химвеществ.

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