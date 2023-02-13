Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о том, что вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку пятью реактивными снарядами из РСЗО, а по Донецку нанесли четыре удара артиллерийскими снарядами натовского калибра в 155 миллиметров.

По данным СЦКК, вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар пятью ракетами РСЗО в направлении населенных пунктов Тоненькое – Макеевка в 10:02 по Москве. А уже в 10:40 подразделения украинской армии совершили артиллерийский обстрел в направлении населенных пунктов Галициновка – Донецк. Всего по Кировскому району Донецка было выпущено четыре снаряда натовского калибра в 155 миллиметров.

Напомним, что артиллерия с калибром 155 миллиметров используется вооруженными силами стран НАТО и США. В частности, гаубицами американского производства М777, которые были поставлены Соединенными Штатами Америки вооруженным силам Украины.