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Украинские СМИ сообщают о том, что численность северной группировки вооруженных сил Украины, которая отвечает за контроль границы с Белоруссией, уже достигла 18 тысяч человек личного состава. При этом подразделения украинской пехоты в данном районе усилены несколькими танковыми подразделениями в составе механизированных бригад.

Таким образом, можно сделать вывод, что командование ВСУ всерьез рассматривает возможность повторного наступления вооруженных сил России со стороны Белоруссии.

Сообщается, что украинское военное командование не желает перебрасывать часть резервов северной группировки своих войск, которые дислоцированы на территории Киевской, Житомирской и Черниговской областей, на территорию Донбасса. Теперь для удержания линии фронта в окрестностях населенных пунктов Артемовск и Угледар командование ВСУ использует резервы, которые были накоплены в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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