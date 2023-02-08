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Алексей Леонков, военный эксперт, рассказал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери на Донбассе, но будут удерживать всеми силам свои позиции, не обращая внимание на количество погибших.

Он отметил, что именно в Донбассе националисты киевского режима сформировали самые мощные укрепрайоны. Когда российские военные их пробьют, то пойдут дальше на запад практически без каких-либо препятствий.

Леонков отметил, что если посмотреть на карту Украины, то у киевских боевиков подготовленная оборона есть в Донбассе и при этом они формировали ее в течение длительного времени.

Также специалист добавил, что просто обойти российским войскам опорные пункты противника нельзя, поскольку оставлять сильную группировку ВСУ в тылу является большим риском.

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