Военнослужащие российской армии в зоне специальной операции на территории Украины применяют «тактику Герасимова». Такая модель ведения военных действий является катковой, или вальцевой, пишет «Свободная Пресса».

После того, как руководство вооруженных сил России, проанализировало неудачные действия неприятеля на поле боевых действий, наши подразделения перешли к более разумному способу наступления. Западные военные эксперты заявляют, что подобная тактика имеет огромные шансы на успех.

Данная тактика заключается в том, что российские подразделения сначала наращивают вооружение, а зачем применяют катковый метод. Они движутся вперед широким флангом, при этом неприятелю не остается места для того, чтобы начать контратаку в ответ.

Эту тактику военные РФ начали применять после назначения Герасимова на должность командующего в зоне спецоперации.