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Как сообщает представитель экстренных служб Херсонской области, в результате артиллерийского огня вооруженных сил Российской Федерации в регионе на подконтрольной ВСУ территории была уничтожена передвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ производства США.

Сообщается, что российские артиллеристы точным ударом уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ вместе с перевозившим ее легковым пикапом украинской армии в окрестностях населенного пункта Камышаны. Также было ликвидировано три военнослужащих ВСУ, которые обслуживали РЛС, еще двое солдат украинской армии получили ранения разной степени тяжести.

По информации источника, артиллерийские расчеты вооруженных сил Российской Федерации смогли уничтожить украинскую гаубицу Д-30 вместе с боекомплектом в окрестностях населенного пункта Тягинка. Еще одна гаубица Д-30 ВСУ была уничтожена в районе населенного пункта Антоновка.

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