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В ходе проведения спецоперации в Донецкой Народной Республике войскам ВС РФ уже удалось значительно продвинуться в сторону Угледара. Соответствующая информация появилась в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В сообщении указывается, что танкистами морской пехоты наносятся сокрушительные удары по позициям противника в лесопосадках. ВСУ подтягивают на это направление свои резервы с попыткой остановить наступление российских сил.

Ранее один из российских командиров взвода рассказал о трудностях, с которыми они столкнулись во время продвижения под Угледаром в Донецкой Народной Республике. По его словам, штурм населенного пункта осложнен из-за особенностей ландшафта. Командир отметил, что перепады высот в данном районе могут достигать до 30 метров.

Напомним, что ВС России продолжают проведение спецоперации на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Также целями СВО является демилитаризация и денацификация Украины.

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