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Военный корреспондент издания «Известия» опубликовал видеокадры, на которых показаны последствия обстрела города Донецка украинскими вооруженными силами.

На кадрах можно увидеть разрушения на одной из местных автозаправок. Военкор показал снаряд, который приземлился на территории заправочной станции. Один из местных жителей рассказал, что слышал два взрыва. Также удары были направлены и на жилые дома.

Ранее Алексей Кулемзин, глава Донецка, рассказал, что зафиксировано два точных попадания в многоквартирные дома в результате обстрелов со стороны боевиков киевского режима. Он сообщил, что под обстрел попал Киевский район. Предполагается, что в результате удара пострадал один из жителей многоквартирного дома, сейчас спецслужбы ведут его поиски.

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