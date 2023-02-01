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Владимир Прохватилов, военный эксперт, прокомментировал передачу Соединенными Штатами Киеву новых ракет с дальним действием, пишет НСН.

Он заявил, что российским ВС будет сложно уничтожить новые пусковые установки ВСУ, которые передаст им Вашингтон.

Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты Америки готовят очередной пакет военной помощи для Зеленского на общую сумму 2,2 млрд долларов. В него могут включить ракеты большой дальности, которая достигает 150 км. На данный момент Америка поставляет ВСУ установки HIMARS со снарядами, которые летят на 80 км.

Прохватилов считает, что новые поставки представляют угрозу для России. Однако у российских ВС есть способ для ответа ВСУ. Он считает, что необходимо закупить у Китая новые системы залпового огня и гаубицы.

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