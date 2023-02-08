Украинские беспилотники становятся реальной угрозой для мирного населения европейской части России. Это доказывает инцидент с дроном ВСУ, который нес авиабомбу и взорвался в лесу Калужской области.

После этого российские ВС нанесли удар по производственным цехам в Харькове, где собираются эти дроны. Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал, что подобные удары по действующим цехам, стали новой целью для нанесения ударов со стороны российских ВС.

Эксперт пояснил, почему сложно уничтожать комплектующие для беспилотников, которые собираются на территории Украины. Дело в том, что их завозят в качестве гражданских грузов, по этой причине их поставки прекратить сложно. Однако можно и нужно уничтожать цеха, где собирают БПЛА.