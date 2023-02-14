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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов во время беседы с корреспондентом URA.RU заявил, что вооруженные силы России располагают всеми необходимыми военно-техническими средствами для уничтожения спутников-разведчиков Североатлантического альянса.

Однако, по словам военного аналитика, в настоящее время Россия не пойдет на уничтожение спутниковой группировки НАТО из-за риска ответных действий со стороны Североатлантического альянса. Михайлов объяснил, что вооруженные силы Российской Федерации обладают всеми необходимыми средствами для уничтожения спутников, но такой шаг Москвы Вашингтон будет расценивать, как casus belli.

То есть, по словам Михайлова, в таком случае Вашингтон будет расценивать удар по своим спутникам, как прямую агрессию против своей инфраструктуры, что подразумевает под собой военно-технический ответ уже стратегического характера. Поэтому страны пока будут воздерживаться от дальнейшей эскалации конфликта, резюмировал аналитик.

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