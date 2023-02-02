Город Артемовск (укр. Бахмут) оказался в полукольце. Если российские подразделения ВС проведут удачную атаку, то населенный пункт Ивановское, что находится в западной части от города, будет взят под контроль. В результате дорога Константиновка – Артемовск окажется под плотным огневым контролем. Об этом рассказал Юрий Подоляка, военный аналитик.

Эксперт уточнил, что для украинских войск в Артемовске уже начался обратный отсчет. На данный момент бойцы Пригожина заняли удобные позиции, что позволит им пойти на штурм Ивановского.

Подоляка также рассказал об успехе российских штурмовиков к северу от Артемовска. Он отметил, что по сути, это уже является оперативным окружением, и украинские подразделения могут не успеть покинуть свои позиции.

Многое в этих боях зависит от того, как неприятель будет отстаивать свои позиции в двух значимых поселениях – Ивановском и Парасковиевке.