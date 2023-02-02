Силы киевского режима, которые на сегодняшний день пребывают в оперативном окружении в районе Артемовска, несут серьезные потери. Речь идет как о военной технике, так и о живой силе. В Сети они делятся роликами, отмечая, что в связи с плотным огнем артиллерии ВС РФ им приходится сутками скрываться в подвалах. Причем нередко они не могут даже нормально сходить в туалет.

Сейчас российские бойцы постепенно берут в оперативное окружение указанный населенный пункт. Бои наблюдаются за трассу Часов Яр – Артемовск. Именно по ней противник получает снабжение. Артиллерия Российской Федерации в огневом плане частично контролирует две дороги на Часов Яр, по которым осуществляется снабжение группировки ВСУ в Артемовске.

Для сил киевского режима ситуация в населенном пункте в настоящее время рассматривается как близкая к критической. В день противник лишается сотен солдат. Причем противник еще может покинуть Артемовск, но речь уже не идет о спланированном отходе.