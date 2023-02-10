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Формирования российских вооруженных сил закрепились на окраинах города Угледара. В этом населенном пункте сейчас идут сложные артиллерийские дуэли. Об этом рассказал Ян Гагин, занимающий должность советника врио главы Донецкой республики.

Со слов Гагина, сейчас боевые действия наблюдаются по всей линии фронта в ДНР. Но самые сложные ситуации сложились в Артемовском и Угледарском направлениях.

Он отметил, что военные РФ входят в Угледар с восточной и юго-восточной части города. Они хорошо укрепились на окраинах и сейчас идут жесткие дуэли при помощи артиллерии и танков. У украинцев хорошее оснащение и у них достаточное количество живой силы.

Также советник рассказал, что в Артемовске успехов добиваются «вагнеровцы», но довольно плотная жилая постройка и большое количество мирного населения усложняют задачу бойцов.

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