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Украинские вооруженные силы потеряли за прошедшие сутки более 170 своих бойцов в направлении Купянска и Красного Лимана. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на данные российского Министерства обороны.

В ведомстве рассказали, что активные действия российских подразделений на купянском направлении привели к тому, что была поражена живая сила и боевая техника неприятеля около поселений Гряниковка, Берестовое, Новоселовская. В нанесении огня участвовали совместно авиация, штурмовые группы и артиллерия Западного военного округа.

В результате за минувшие сутки в этом направлении разбито шесть автомобилей ВСУ, две бронированные машины, а также до 80 солдат.

На краснолиманском направлении ликвидированы две боевые бронированные машины, БМП, ракетная установка «Град», две гаубицы «Акация», а также около 90 боевиков ВСУ.

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