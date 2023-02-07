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Борис Рожин, российский военный эксперт, написал в своем канале Телеграм, что вооруженные силы РФ, которые воюют в направлении Артемовска, смогли продвинуться вперед в северной и северо-восточной частях города. Также он рассказал, что в настоящий момент под контролем украинских националистов находятся населенные пункты Парасковиевка и Красное.

Что касается Артемовска, то уже утром было заметно продвижение российских военных. Идут вперед они и в Красной Горе, рассказал специалист.

До этого Денис Ярославский, офицер ВСУ, рассказал, что российские формирования уже взяли под контроль больше третьей части всего Артемовска. Также он уточнил, что у ВС России получилось быстро адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации, поэтому украинским подразделениям не нужно ожидать «легкой прогулки».

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