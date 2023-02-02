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Уральский боец из казачьего батальона «Дон» с позывным Кузьмич был удостоен государственной награды. Об этом сообщает URA.RU. Как рассказал журналистам сам военнослужащий, к госнаграде он был приставлен за Чернухино-Дебальцевскую операцию.

Награждение казаку было вручено от имени главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечникова председателем общественной палаты ЛНР Алексеем Корякиным. «Горжусь этой наградой», – заявил Кузьмич.

Отметим, что ранее бойцам из казачьего батальона «Дон» курганцы передали противодронное ружье. Попробовать ружье против дронов на деле как раз удалось Кузьмичу. В сообщении с благодарностью от батальона «Дон» говорится о том, что испытания противодронного оружия прошли успешно: «Ружье «Гарпия» умеет отключать дроны а также видеосигнал камер наблюдения».

Стоимость антидронового ружья составляет практически полмиллиона рублей. Деньги на покупку этого вооружение собирали курганцы. Сообщается, что сейчас сбор денег идет на приобретение такого же ружья для российских спецназовцев.

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