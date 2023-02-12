Командование воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD) сообщило, что введенные ранее ограничения на полеты в воздушном пространстве над штатом Монтана были сняты из-за отсутствия в воздушном пространстве каких-либо неопознанных объектов.

Военное командование Северной Америки дало пояснения, что на военных радарах была обнаружена аномалия в воздушном пространстве штата Монтана. Из-за этого в небо были подняты военные самолеты по тревоге. Однако военные летчики не обнаружили в указанных координатах никаких воздушных объектов.

Поэтому Федеральное управление гражданской авиации США совместно с NORAD вынуждено было ввести ограничения на полеты гражданской авиации в небе над центральной частью штата Монтана до выяснения реальной обстановки. В настоящий момент военное командование объявило о снятии всех ранее введенных ограничений.

Напомним, что американский сенатор от демократической партии в штате Монтана Джон Тестер сообщил о «некоем воздушном объекте», который находится в настоящее время в воздушном пространстве штата.