Военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о том, что эвакуация мирного населения Угледара российскими войсками проводиться ради сохранения жизней как можно большего числа гражданских лиц.

По словам военкора, именно этим и отличается подход российской армии от ведения боевых действий украинскими подразделениями в населенных пунктах. Сладков сообщил, что российские солдаты предлагают гражданскому населению временно покинуть свои дома и отправиться в силовой район российской армии – Волноваху. Военкор отметил, что в данном населенном пункте гражданские будут находиться в полной безопасности.

Напомним, что только за сегодняшний день на территории ЛДНР и Запорожской области было сбито 12 БПЛА ВСУ и перехвачено средствами противовоздушной обороны 14 реактивных снарядов выпущенных из РСЗО американского производства HIMARS. Данную информацию предоставил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.