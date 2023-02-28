Очередное подтверждение того факта, что украинские мосты не рассчитаны на перемещение по ним тяжелых западных танков, пришло прямиком из Германии, власти которой решили отправить вооруженным силам Украины свои танковые мостоукладчики Biber. Об этом в своем Телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

По словам военкора, в случае возникновения непреодолимого препятствия для немецкого танка на поле боя, немецкие инженеры разработали специальную бронированную машину, которая выдвигается на передовую и устанавливает пролет над препятствием. Сладков уверен, что такая тактика ведения боя не принесет ВСУ ничего хорошего. Как только танк будет обнаружен средствами воздушной разведки ВС РФ, он будет уничтожен вместе с бронированным мостом.

Военкор считает, что украинская армия хочет использовать данную технику для преодоления противотанковых рвов, которые подразделения ВС РФ соорудили по все линии фронта, включая и территорию Белгородской области. Однако линия обороны российских сил не ограничивается только лишь противотанковыми рвами. По словам военкора, линия обороны состоит из нескольких эшелонов, оборудованных минными полями, бетонными зубьями, соединенными стальными тросами и заранее укрепленными огневыми позициями.