ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередное подтверждение того факта, что украинские мосты не рассчитаны на перемещение по ним тяжелых западных танков, пришло прямиком из Германии, власти которой решили отправить вооруженным силам Украины свои танковые мостоукладчики Biber. Об этом в своем Телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

По словам военкора, в случае возникновения непреодолимого препятствия для немецкого танка на поле боя, немецкие инженеры разработали специальную бронированную машину, которая выдвигается на передовую и устанавливает пролет над препятствием. Сладков уверен, что такая тактика ведения боя не принесет ВСУ ничего хорошего. Как только танк будет обнаружен средствами воздушной разведки ВС РФ, он будет уничтожен вместе с бронированным мостом.

Военкор считает, что украинская армия хочет использовать данную технику для преодоления противотанковых рвов, которые подразделения ВС РФ соорудили по все линии фронта, включая и территорию Белгородской области. Однако линия обороны российских сил не ограничивается только лишь противотанковыми рвами. По словам военкора, линия обороны состоит из нескольких эшелонов, оборудованных минными полями, бетонными зубьями, соединенными стальными тросами и заранее укрепленными огневыми позициями.

Вам может понравиться

МО: российская артиллерия уничтожила три гаубицы противника на Херсонском направлении

Министерство обороны России в очередной военной сводке сообщило, что российской артиллерией было уничтожено три украинских гаубицы на Херсонском направлении. В сообщении военного ведомства уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы российским

Президент Чехии заявил, что возможно Украина будет вынуждена уступить территории России

Президент Чехии Милош Земан заявил, что возможным сценарием завершения украинского конфликта станет вынужденная уступка украинских территорий в пользу России. Соответствующую информацию передает РИА Новости. Павел отметил, что для возвращения всех

Американская армия проигрывает важное сражение из-за сокращения войск

Армия США набрала новобранцев меньше на 15 тысяч человек. Это итоги прошедшего 2022 года. Хотя запланированы были другие цифры. Издание РИА Новости пишет, что американские вооруженные силы таким образом проигрывают