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Евгений Поддубный, военный корреспондент, который работает на линии фронта в зоне спецоперации, рассказал, что сейчас военные компании «Вагнер» движутся к северу от Артемовска (укр. Бахмут) и продолжают выбивать украинцев с занятых позиций около поселений Красная Гора и Парасковиевка.

Соответствующее сообщение военкор выложил в свой канал Телеграм. Он отметил, что «вагнеровцы» подходят к населенному пункту Ступочки, который очень плотно прилегает к дороге, ведущей на Константиновку.

Поддубный отметил, что именно через Ступочки украинское командование делает попытки перебросить свои резервы к Артемовску. Однако попытки ВСУ укрепить свой гарнизон в Артемовске становятся неуспешными из-за того, что дорога перекрыта артиллерийским огнем со стороны российских вооруженных сил.

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