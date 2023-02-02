Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Полторанин, военный корреспондент, рассказал о напряженной обстановке, которая сложилась в Кременной в ЛНР. Также «Известия» опубликовали кадры, снятые военкором, где показано уничтожение военными России позиций украинских боевиков.

Со слов Полторанина, на позициях стоит постоянный шум от работы российских артиллеристов. На выложенной видеозаписи можно увидеть реальную «артиллерийскую дуэль». Но активность ударов со стороны ВСУ намного меньше, чем со стороны российских ВС.

По информации, артиллеристы ВС РФ наносят удары по окопам и блиндажам неприятеля, уничтожая его позиции и живую силу.

Военный с позывным Шумер рассказал журналисту, что украинские укрепления имеют временный характер. Он отметил, что тут нет бетонированных укреплений, какие были в Лисичанске и Северодонецке.

Вам может понравиться

Бывший немецкий депутат Гердт: канцлер ФРГ Шольц в ближайшем будущем снимет с должности главу МИД Бербок

Бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в беседе с журналистами газеты «Взгляд» заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц, скорее всего, в ближайшее время сделает объявление о

Киев выбирает, что оставить: Артемовск или Часов Яр

Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что командованию ВСУ придется выбирать, что оставить – Часов Яр или Артемовск (укр. Бахмут). Ситуация является невыгодной для украинских подразделений и там, и там. С

Бывший советник Рейгана Робертс: в случае отказа от использования нефтедоллара странами по всему миру, США ждет настоящая катастрофа

Как сообщает РИА Новости, бывший советник американского президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс опубликовал на своем сайте новый материал, в котором написал, что если Саудовская Аравия и ряд других стран