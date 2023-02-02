Алексей Полторанин, военный корреспондент, рассказал о напряженной обстановке, которая сложилась в Кременной в ЛНР. Также «Известия» опубликовали кадры, снятые военкором, где показано уничтожение военными России позиций украинских боевиков.

Со слов Полторанина, на позициях стоит постоянный шум от работы российских артиллеристов. На выложенной видеозаписи можно увидеть реальную «артиллерийскую дуэль». Но активность ударов со стороны ВСУ намного меньше, чем со стороны российских ВС.

По информации, артиллеристы ВС РФ наносят удары по окопам и блиндажам неприятеля, уничтожая его позиции и живую силу.

Военный с позывным Шумер рассказал журналисту, что украинские укрепления имеют временный характер. Он отметил, что тут нет бетонированных укреплений, какие были в Лисичанске и Северодонецке.