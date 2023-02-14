Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские силы взяли в окружение село Парасковиевку, находящееся восточнее от Артемовка. В населенном пункте, по данным военкора Евгения Поддубного, сейчас пребывает порядка 1.5 тысячи украинских боевиков.

По словам военкора, ситуация, в которой оказались бойцы ВСУ очень плачевная, так как пути отхода для парасковиевского гарнизона перерезаны российскими военными. Он отметил, что в населенном пункте сейчас находятся 24-я механизированная и 57-я мотострелковая бригады ВСУ, а также подразделение 125-й бригады территориальной обороны.

Стоит отметить, что в населенном пункте Парасковиевка есть соляные рудники. Ранее в шахте рудника имени Володарского был большой схрон стрелкового оружия. Есть информация, что в 2015 году киевские власти вывезли данное оружие. Поэтому в условиях полного окружения пустые подземелья вряд ли помогут ВСУ удержать свои позиции. Остается лишь вопрос времени, когда ВС России полностью возьмут под свой контроль данный населенный пункт.

Вам может понравиться

Глава польского генштаба призвал не сравнивать армию ВС России и НАТО

Глава Генштаба вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак заявил, что сравнение армий России и НАТО недопустимо. По его словам, российские военные стандарты полностью отличаются от западных. Он подчеркнул, что общего между

СВР: силовые структуры США поставили перед собой цель «обескровить» Россию

Как сообщает РИА Новости в своем материале со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России, представители силовых ведомств США поставили перед собой цель «обескровить Российскую Федерацию». Для достижения этого они

СП: секрет стойкости подразделений  ВСУ в Марьинке заключается в применении наркотических препаратов

Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», ожесточенные боевые действия продолжаются в населенном пункте Марьинка. По сообщениям российских военных корреспондентов, в городе по-прежнему постоянно слышны разрывы артиллерийских боеприпасов и