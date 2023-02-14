Российские силы взяли в окружение село Парасковиевку, находящееся восточнее от Артемовка. В населенном пункте, по данным военкора Евгения Поддубного, сейчас пребывает порядка 1.5 тысячи украинских боевиков.

По словам военкора, ситуация, в которой оказались бойцы ВСУ очень плачевная, так как пути отхода для парасковиевского гарнизона перерезаны российскими военными. Он отметил, что в населенном пункте сейчас находятся 24-я механизированная и 57-я мотострелковая бригады ВСУ, а также подразделение 125-й бригады территориальной обороны.

Стоит отметить, что в населенном пункте Парасковиевка есть соляные рудники. Ранее в шахте рудника имени Володарского был большой схрон стрелкового оружия. Есть информация, что в 2015 году киевские власти вывезли данное оружие. Поэтому в условиях полного окружения пустые подземелья вряд ли помогут ВСУ удержать свои позиции. Остается лишь вопрос времени, когда ВС России полностью возьмут под свой контроль данный населенный пункт.