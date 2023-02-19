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Российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале написал о том, что командование украинской армии отчаянно пытается удержать неизменной линию фронта, при этом продолжая накапливать резервы живой силы и военной техники для весеннего контрнаступления.

Поддубный обратил внимание на тот факт, что благодаря успешным штурмовым действиям российской армии ситуация для ВСУ в окрестностях Артемовска и Кременной складывается крайне сложная. Командование украинской армии вынуждено перекидывать на данные направления свои резервы, которые они собирают для будущего контрнаступления.

Российский военкор написал, что после успешного освобождения поселка Парасковиевка штурмовыми группами ЧВК «Вагнер», весь гарнизон ВСУ в Артемовске может оказаться в ловушке уже в ближайшее время. Поэтому возможен отвод украинский подразделений из данного населенного пункта. Похожая критическая ситуация для подразделений ВСУ складывается и в районе Кременной, где российские подразделения десантников планомерно теснят противника.

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