По информации украинского YouTube-канала «Взбiрна», игрок нападения футбольного клуба «Шахтер» и национальной команды Украины Даниил Сикан устроил драку с одним из российских туристов прямо в отеле во время спортивных сборов своей команды в Турции.

Как сообщает информационный источник, когда украинский футболист Сикан шел по территории отеля в форме «Шахтера», то российский турист начал выкрикивать фразы в поддержку России. После этого Сикан приблизился к туристу из России и нанес ему удар, который сбил отдыхающего россиянина с ног.

Сообщается, что пострадавший турист из России был сразу же доставлен в местную больницу, где ему поставили диагноз – черепно-мозговая травма. По данным YouTube-канала руководству украинского футбольного клуба удалось разрешить возникший скандал миром.

Напомним, что еще весной 2022 года по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА национальная сборная России по футболу была отстранена от участия в соревнованиях, которые проводятся под эгидой данных организаций. Запрет также распространяется и на российские футбольные клубы.