Как сообщает портал «Военное обозрение», военный самолет Су-25 ВВС Украины был сбит российским истребителем в небе возле населенного пункта Краматорск дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух».

Сообщается, что сбитым украинским самолетом управлял командир эскадрильи. При этом, если верить заявлениям его сослуживцев, он допустил ошибку недооценив средства поражения, имеющиеся в наличии у пилотов истребителей ВКС России.

Скорее всего, украинский пилот был уверен, что российские истребители до сих пор используют только ракеты среднего радиуса действия, такие как Р-27, Р-77, Р-33 с дальностью поражения цели в 100-160 км.

Однако еще в 2014 году на вооружение российских истребителей были поставлены ракеты Р-37М, которые могут поражать воздушные цели на расстоянии более 300 км. По словам украинского пилота, который дал интервью для The War Zone, российские летчики начали использовать дальнобойные ракеты с лета 2022 года. Пилот заявил, что если запуск данной ракеты не был обнаружен пилотом ВВС Украины, то шансов выжить – нет.