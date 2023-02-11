После того, как Украина заявила, что российские ракеты якобы пересекли воздушное пространство двух ее соседей, в том числе Румынии, Запад дал понять Киеву, что это похоже на провокацию с целью втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Характерным примером этого стала информация агентства France-Presse (AFP), сообщаемая, в частности, популярным французским телеканалом BFMTV. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По итогам последней из массированных атак российских крылатых ракет и беспилотников на ключевые объекты украинской инфраструктуры Киев заявил, что две из этих ракет, по данным военного руководства страны, якобы «должны были пролететь над территорией Румынии, страны-члена НАТО, а также над Молдовой», прежде чем войти в воздушное пространство Украины.

Министерство обороны Румынии отреагировало на это немедленным опровержением: «Сообщения о том, что российская ракета пролетела над воздушным пространством Румынии, не подтверждаются … Система воздушного наблюдения зафиксировала снаряд, выпущенный с российского катера, находящегося в Черном море недалеко от Крыма. Но он ни разу не пересекал воздушное пространство Румынии».

По словам румынского военного ведомства, упомянутые ракеты пролетели над югом Украины, после чего миновали Молдову и снова вернулись в украинское воздушное пространство. Оценки румынских военных гласят, что эти «объекты» летели не ближе, чем «примерно в 35 км» от границы. Два истребителя МиГ-21 румынских ВВС, но действующие под общим командованием НАТО, были направлены в сторону северной Румынии, что позволило «быстро прояснить ситуацию», пояснили в Минобороны.

Молдова, со своей стороны, утверждает, что российская ракета пересекла ее воздушное пространство. Минобороны этой страны заявило, что зафиксировало «воздушный объект», который пролетел над двумя населенными пунктами на пути в Украину: «над городом Мокра в Приднестровье, а затем над городом Косовцы Сорокского района».

Власти этой бывшей советской республики также объявили о предстоящем вызове российского посла для вручения ему ноты протеста «против недопустимого нарушения нашего воздушного пространства российской ракетой», говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел.

«С начала украинского конфликта почти год назад на молдавскую землю уже падало несколько обломков ракет. Российского посла в последний раз по этому поводу вызывали в октябре прошлого года», – отмечает AFP, хотя намеренно «забывает» уточнить, что упавшие ранее в Молдове обломки были от зенитных ракет советского производства, применяемых преимущественно Украиной.

Тем не менее, Молдова, с конца июня ставшая кандидатом на вступление в Евросоюз, в отличие от своего соседа Румынии не является членом НАТО. Таким образом, если российская ракета даже действительно пересекла бы молдавское небо, это не стало бы нарушением воздушного пространства Североатлантического альянса.

Но подобная ситуация с Румынией, указывает AFP, будет уже иной и может представлять собой риск эскалации. Договор НАТО предусматривает механизм взаимопомощи на случай серьезного нападения. Статья 5 предусматривает, что в случае нападения на одно из государств-членов альянса остальные должны будут рассматривать этот акт как нападение, направленное против всех членов.

Но с важной оговоркой: это не будет происходить «автоматически» и на деле потребует четких доказательств того, что подобное «нападение» было целенаправленным. «Франс-пресс» ясно дает понять, что в ситуации с последним пролетом российских ракет ничего подобного не наблюдалось, а Киев своими заявлениями выступает в роли провокатора.

Во Франции не забыли напомнить, как в ноябре прошлого года Украина уверенно заявляла, что на территорию Польши упала «российская ракета», в результате чего погибли два человека. Но в том случае сравнительно быстро выяснилось, что на самом деле это была украинская зенитная ракета.

«Хотя, даже если бы она оказалась российской, все равно трудно было представить это поводом для прямого вступления Запада в боевые действия против Москвы. Члены НАТО сразу же призвали к осторожности и, подобно Эммануэлю Макрону, предостерегли от «значительных рисков эскалации», подтвердив, что обращение к статье 5 не будет автоматическим», – указывает AFP.