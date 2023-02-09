Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали поездку Владимира Зеленского, главы Украины, в Париж.

Один из читателей в комментариях указал, что Макрон официально втянул Францию в противостояние с Россией. Он считает, что жителям страны придется ощутить на себе все последствия такой политики.

Другой читатель заявил, что Франции будет необходимо заплатить по счетам. Он отметил, что содействие властей страны в украинском кризисе стало точкой невозврата.

Еще один комментатор написал, что во всей этой ситуации выиграли только американцы, поскольку им удалось почти полностью разрушить Европу, а власти стран Евросоюза пока не видят этого.

Днем ранее Зеленской посетил Лондон и попросил у его властей отправить на Украину боевые истребители.