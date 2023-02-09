ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели французского издания Le Figaro прокомментировали поездку Владимира Зеленского, главы Украины, в Париж.

Один из читателей в комментариях указал, что Макрон официально втянул Францию в противостояние с Россией. Он считает, что жителям страны придется ощутить на себе все последствия такой политики.

Другой читатель заявил, что Франции будет необходимо заплатить по счетам. Он отметил, что содействие властей страны в украинском кризисе стало точкой невозврата.

Еще один комментатор написал, что во всей этой ситуации выиграли только американцы, поскольку им удалось почти полностью разрушить Европу, а власти стран Евросоюза пока не видят этого.

Днем ранее Зеленской посетил Лондон и попросил у его властей отправить на Украину боевые истребители.

Вам может понравиться

Предсказание конфликта на Украине было сделано американцами более 30 лет назад

Как сообщает издание «Московский комсомолец», обнаружено письмо экс-заместителя Генри Киссенджера Лоуренса Иглбергера. Напомним, что Киссенджер являлся Госсекретарем США и советником американского президента по национальной безопасности в период с 1969 по

Генерал Соболев ответил Кадырову заявил, что не собирается сдаваться полякам

Генерал Соболев, член комитета Государственной думы РФ по вопросам обороны, которого ранее раскритиковал Рамзан Кадыров, заявил, что не планирует сдаваться армии Польши. Об этом он рассказал в интервью с радио

Евросоюз избавится от влияния США, если будут смягчены санкции в отношении России

Страны Евросоюза смогут занять выгодное положение и уйти от влияния Америки только в том случае, если пойдут на смягчение антироссийских санкций. Об этом написал китайский ресурс China Daily. Автор публикации