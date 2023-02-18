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В США назревает очередной скандал, причиной которого является крушение поезда в Огайо с химическим веществом под названием винилхлорид. Вашингтон пытается умолчать о масштабах экологической катастрофы, к которой привела утечка химикатов в результате аварии на железной дороге.

Местные жители были эвакуированы из места катастрофы. Однако работники экстренных служб совершили немыслимые действия – для того, чтобы химикаты не разливались по земной поверхности, а испарились в атмосферу, они решили поджечь цистерны.

По итогу образовалось большое дымовое облако, которое распространилось на огромную площадь, покрывая населенный пункт и его окрестности ядовитым дымом. Людям уже разрешили вернуться к себе домой, но они опасаются за свою жизнь. Ведь те, кто вернулся  в город, сразу же ощутили ухудшение самочувствия. Стоит отметить, что данный вид химикатов относится к особо опасным. Доказано, что это химическое вещество приводит к онкологическим заболеваниям. Произошедшее в Огайо теперь получило название «американский Чернобыль».

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