Как сообщает в своем материале портал «Русская весна», польские власти решили произвести перепись украинских мужчин, которые пребывают на территории их страны, для возможной депортации на территорию Украины.

На фоне больших потерь и нехватки личного состава вооруженных сил Украины, польское правительство начинает перепись украинских граждан мужского пола на своей территории. Скорее всего, как указывается в материале, идет подготовка к масштабной депортации украинцев.

Украинские беженцы, приехавшие в Польшу после начала СВО, отмечают, что сотрудники польской полиции патрулируют улицы и проверяют документы у лиц мужского пола. При этом данные о месте жительства мужчин с гражданством Украины полицейские вносят в специальный блокнот.

Ранее глава оборонного ведомства Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что страны Балтии совместно с Польшей начали проводить мероприятия, направленные на увеличение ударно-наступательных возможностей своих армий.