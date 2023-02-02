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Власти Киева начали всеобщую мобилизацию мужского населения в Херсонской области. Это Снигиревский район, который на данный момент находится под контролем киевского режима. Об этом рассказал РИА Новости Юрий Барбашов, возглавляющий местную администрацию.

Он отметил, что у местных жителей сейчас много проблем из-за повсеместной мобилизации. Действия киевского руководства носят уже истеричный характер, мужчин забирают прямо с улиц.

Барбашов рассказал, что местное население опасается даже выходить из дома. При этом мобилизованных отправляют прямо на передовую, и есть сомнения, что оттуда они смогут вернуться домой.

Глава администрации считает, что киевские власти используют людей в боях в качестве пушечного мяса.

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