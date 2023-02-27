В зоне спецоперации задействовано множество военнослужащих и добровольцев из различных формирований. Несмотря на неоднократные заявления российского правительства о том, что все эти люди получат статус ветеранов боевых действий, данные из Сети показывают, что местные власти плохо относятся к семьям героев СВО, создавая для них различные бюрократические препятствия.

Упомянутый статус определен Федеральным законом №5-ФЗ «О ветеранах», который был принят в 1995 году во время Первой чеченской войны. Согласно ему, ветеранами могут быть признаны военнослужащие ВС РФ, в том числе мобилизованные, сотрудники ФСБ, добровольцы и гражданские лица, принимавшие участие в боевых действиях. Им полагается ряд социальных льгот.

Региональное законодательство часто предусматривает дополнительные выплаты и компенсации ветеранам и их семьям. Государство также оказывает помощь родственникам погибших и раненых солдат. Супруга военнослужащего получает три миллиона рублей в случае ранения и пять миллионов рублей в случае смерти, при этом члены семей погибших военнослужащих имеют право на ветеранские пособия.

Однако российским добровольцам приходится преодолевать бюрократический лабиринт, чтобы получить заслуженный статус. Зачастую они не могут предоставить требуемые отчеты с выписками из приказов и отметки в военном билете.

В ноябре 2022 года депутаты Государственной Думы внесли поправки в №5-ФЗ «О ветеранах»: добровольцы приравнялись к военнослужащим ВС РФ по поручению Владимира Путина. Однако проблема законодательного закрепления льгот для бойцов-добровольцев остается, ведь не была разработана особая процедура оформления статуса, не требующая от волонтеров тех документов, которые характерны для кадровых военных. Этот недочет используется чиновниками для отказа в предоставлении положенных льгот.

Об одном из таких случаев рассказал боец из отряда «БАРС», получивший ранение. Воинская часть, к которой он был приписан, не предоставила требуемые документы. Чиновники не предоставили ему выплат, а прокуратура сочла это решение правильным.

Другой случай относится к москвичу, который не может получить статус ветерана боевых действий. Несмотря на то, что белгородская часть, в которой он служил, обещала прислать все необходимые документы в военкомат, она этого не сделала, а все его попытки выйти на связь проигнорированы.

Таким образом, закон «О ветеранах» нуждается в дальнейших поправках и усовершенствованиях. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее на встрече с Владимиром Путиным предложил распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев.

Во время церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля Владимир Путин поддержал инициативу по расширению действия закона на участников боев в Донбассе, уволившихся из вооруженных сил до присоединения новых регионов к России.