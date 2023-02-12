Руководство британской Консервативной партии, которая сегодня является правящей, провело тайные переговоры с оппозицией в стране и крупным бизнесом. Основной темой стало сближение с членами Евросоюза. Об этом пишет еженедельное издание Observer.

В переговорах участвовали Майкл Гоув, глава Министерства строительства, соратник Бориса Джонсона и сторонник Brexit, а также крупные предприниматели и представители Лейбористской партии.

Лейбористы в ходе переговоров заявили, что Англия не смогла найти собственный путь после того, как вышла из состава Евросоюза.

Источник сообщает, что проведение подобной дискуссии указывает на то, что в стране идет активная подготовка к выборам 2024 года, а также пересмотру дальнейшего сотрудничества между Британией и Евросоюзом.