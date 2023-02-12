ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководство британской Консервативной партии, которая сегодня является правящей, провело тайные переговоры с оппозицией в стране и крупным бизнесом. Основной темой стало сближение с членами Евросоюза. Об этом пишет еженедельное издание Observer.

В переговорах участвовали Майкл Гоув, глава Министерства строительства, соратник Бориса Джонсона и сторонник Brexit, а также крупные предприниматели и представители Лейбористской партии.

Лейбористы в ходе переговоров заявили, что Англия не смогла найти собственный путь после того, как вышла из состава Евросоюза.

Источник сообщает, что проведение подобной дискуссии указывает на то, что в стране идет активная подготовка к выборам 2024 года, а также пересмотру дальнейшего сотрудничества между Британией и Евросоюзом.

Вам может понравиться

СП: остатки ВСУ в Марьинке уничтожаются «лютой машиной смерти» Т-90 и секретными дронами ВС РФ

Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», российские вооруженные силы продолжают планомерное наступление на территории Донецкой Народной Республики, в том числе и направлении Авдеевка-Марьинка. Некоторые украинские военные эксперты уже

Американский аналитик не верит в пользу немецких «Леопардов» для Украины

Военный аналитик Майкл Кофман рассказал, что танки «Леопард», которые Германия отправит на Украину для нужд ВСУ, не смогут повлиять на ход вооруженного конфликта. Он привел в пример разрекламированные ранее ракетные

The Times: Украина готовится к бомбардировкам Крыма

Британское издание The Times опубликовало материал, в котором говориться, что в планы киевского режима входят серьезные удары по Крымскому полуострову. По информации издания, ВСУ уже давно ведут активную подготовку для