Американское издание The New York Times написало, что руководство Соединенных Штатов стало лучше понимать, где проходят «красные линии» Москвы по Киеву, которые ранее обозначил Владимир Путин.

Так, американское правительство стало понимать, какое оружие можно включить в пакет военной помощи Украине и на какие поставки Россия может дать соответствующий ответ не только осуждением, но и реальными действиями.

По данным The New York Times власти Вашингтона стали думать над тем, какая поддержка Зеленского может привести к необратимым последствиям в украинском конфликте. Так, администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, считает, что угроза ядерной эскалации до сих пор присутствует.