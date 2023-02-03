Уильям Бернс, возглавляющий ЦРУ в Соединенных Штатах Америки, заявил, что следующие полгода будут самыми тяжелыми для Киева. Сообщается, что президент России, Владимир Путин, провел два совещания, в ходе которых обсуждались самые важные задачи.

Глава России заявил, что ВС страны должны защитить мирных жителей приграничных регионов от обстрелов со стороны ВСУ. По этой причине боевиков Украины следует отодвинуть на расстояние, которое будет безопасным.

Также, в ходе выступления на концерте, который проводился в честь 80-летия Сталинградской битвы, Владимир Путин заявил, что страны Запада, в том числе и Германия, вступившие в войну с Россией, не понимают, что сегодняшняя война будет совершенно другой.

Российский президент заявил, что у нас есть, чем ответить.