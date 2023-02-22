Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по объектам украинской армии, расположенным на территории Харькова и населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщают средства массовой информации Украины, на территории Харькова 22 февраля в 11:30 по московскому времени прозвучала серия мощных взрывов. Данную информацию подтверждают и местные жители, выкладывающие в социальных сетях соответствующие видеоролики.

Сообщается, что на территории города слышны звуки воздушной тревоги. Официальной информации о целях, по которым наносятся ракетные удары вооруженными силами Российской Федерации, пока нет. Однако как следует из непроверенных источников, удары наносились авиацией и артиллерией вооруженных сил России по предприятиям военно-промышленного комплекса, расположенным в городской черте.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины из-за вылета российских истребителей МиГ-31.